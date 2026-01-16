Süreç raporunda 'yasal düzenleme' şartı ortaya çıktı

Yayınlanma:
Meclis'te kurulan komisyonda yer alan siyasi partilerin sunduğu 'Terörsüz Türkiye' raporlarından yola çıkarak hazırlanan süreç raporunda 'yasal düzenleme' şartı ortaya çıktı. taslak metinde "genel af" ve "umut hakkı" gibi başlıkların yer almayacağı belli oldu. Bahçeli ve Buldan tarafından hukuki düzenlemeleri içereceği açıklanan sürecin ikinci aşamasında atılacak adımlar merak konusu oldu.

Meclis’te kurulan komisyonun hazırladığı ortak rapor, önümüzdeki hafta nihai halini alacak. Siyasi partilerin sunduğu raporlar temel alınarak hazırlanan taslakta, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik "umut hakkı" ya da herhangi bir "genel af" düzenlemesine dair öneriler yer almıyor.

Raporun ana omurgasını, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki statüsü ve topluma kazandırılmasına yönelik yasal adımlar oluşturuyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; süreci yönetmek amacıyla müstakil ve geçici bir kanun çıkarılması tavsiye edilecek. CHP’nin tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gibi kapsamlı demokratikleşme talepleri kabul görmezken; raporda sadece AİHM kararlarının uygulanması, kayyım uygulamasının kaldırılması ve seçim yasasındaki değişiklikler gibi sınırlı demokratikleşme başlıkları yer bulacak.

AKP kaynakları, sürecin odağının silah bırakma ve toplumsal bütünleşme olduğunun altını çizerek, taleplerin sürecin 'odağını değiştirmesine' izin vermeyeceklerini ifade ediyor.

Raporun en net uzlaşma noktası, hukuki düzenlemelerin zamanlaması oldu. AKP, MHP ve CHP, herhangi bir yasal adımın atılabilmesi için örgütün silah bırakma sürecini tamamen bitirmesi gerektiği konusunda hemfikir. DEM Parti’nin "silah bırakma süreci tamamlanmadan hukuki adımlar atılsın" önerisi ise rapora girmeyecek.

Suriye’deki SDG yapılanmasının Şam yönetimine entegre olma konusundaki direnci, Türkiye’deki süreci de doğrudan etkiledi. Hem AKP yönetimi hem de güvenlik bürokrasisi, örgüt silah bırakmadan ve Suriye’deki durum netleşmeden yasal bir adım atılmamasını "kırmızı çizgi" olarak görüyor. Bu nedenle güvenlik birimlerinden teyit alınmadan somut bir adım atılması beklenmiyor.

AKP kurmayları İmralı süreci için uyardı! Öcalan öne çıktı: Somut adım yokAKP kurmayları İmralı süreci için uyardı! Öcalan öne çıktı: Somut adım yok

SDG İKİNCİ AŞAMAYI ETKİLEDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile başlayan İmralı süreci, DEM Partili İmralı heyetinin Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından açıklanan ikinci aşamaya geçmişti. DEM'li Pervin Buldan ikinci aşamada hukuki düzenlemelerin yapılacağını söylerken Bahçeli 'altına imzamı atarım' demişti.

Kayaoğlu'nun aktardığına göre; ikinci aşamada kritik öneme sahip süreç komisyonu raporunun, Mart ayı sonuna kadar Meclis'e sunulması beklenirken SDG'nin Şam yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlık ve Suriye ordusuna katılması konusundaki belirsizlik takvimde sarkmaya neden oldu.

Sınır ötesinde atılan adımlar netleşince komisyonun çalışmaları da netleşecek. Planlanan çerçeve yasa teklifiyle hazırlanacak metinde, çıkarılacak kanunların kapsamı ve toplumsal bütünleşme mekanizmalarının nasıl işleyeceği detaylı bir şekilde anlatılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

