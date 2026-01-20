Davayı kaybeden TÜİK'e bir de icra şoku

Davayı kaybeden TÜİK'e bir de icra şoku
Yayınlanma:
TÜİK, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’e açıp kaybettiği dava nedeniyle icralık oldu. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, 45 bin liralık dava masrafı ödenmezse kurum başkanının makam aracına haciz konulabileceğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’e kendi açtığı manevi tazminat davasını kaybetmesinin ardından icra krizi yaşıyor.

Kurum, dava masraflarının tahsili için gönderilen icra tebliği ile karşı karşıya kaldı.

Ağıralioğlu'ndan TÜİK'e tepki: Alenen fakirleştirme politikasıdırAğıralioğlu'ndan TÜİK'e tepki: Alenen fakirleştirme politikasıdır

Gelişmeyi Çilesiz’in avukatı duyurdu.

TÜİK'E İCRA GÖNDERİLDİ

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, mahkemenin TÜİK lehine hükmedilen 45 bin liralık dava masraflarını tahsil etmek için kuruma icra gönderdi.

TÜİK’in Seyfettin Çilesiz’e açtığı tazminat davasına ret!TÜİK’in Seyfettin Çilesiz’e açtığı tazminat davasına ret!

"MAKAM ARACINA HACİZ KOYABİLİRİZ"

Avukat Gündoğan, borç ödenmemesi halinde daha ileri haciz işlemlerine başvuracaklarını belirterek, "TÜİK’in kamu hizmetinde fiilen kullanılmayan mallarını haczedebiliyoruz. Bu nedenle ödeme olmazsa başkanın makam aracına veya makam koltuğuna haciz koyabiliriz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

TÜİK yönetimi, daha önce Seyfettin Çilesiz'e, "Allah belanızı versin, akaryakıt zamlarını nereye sakladınız" sözleri nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu ifadeleri "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirerek davayı reddetmiş ve 45 bin liralık dava masraflarının TÜİK tarafından ödenmesine hükmetmişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

