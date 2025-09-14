Dalga boyu 3 metreye yükseldi: Denize girmek yasaklandı!

Yayınlanma:
Düzce’de olumsuz hava koşulları ve dalgaların yüksekliği nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi sahillerinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

duzce-1.jpg

Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Bir ilçede bugün denize girmek yasaklandı!Bir ilçede bugün denize girmek yasaklandı!

Yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi yönünde hassasiyet göstermeleri istendi.

duzce-2.jpg

duzce-3.jpg

Kaynak:AA

