Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Teknoloji üretmeyen ülkelerin geleceği yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’in kapanış töreninde konuştu. Türkiye’nin teknoloji üretiminde geldiği noktaya dikkat çeken Yılmaz, “Teknoloji üretmeyen, sadece tüketen ülkelerin bir geleceği yoktur. Bağımsızlığımız, güvenliğimiz ve refahımız için üretim iddiamız hayati önemdedir” dedi.

Festivalin, gençlerin katılımıyla küresel bir marka haline geldiğini belirten Yılmaz, bu yıl 1 milyonu aşkın gencin başvurduğunu kaydetti. Roketten insansız araçlara kadar birçok alanda yarışmalar düzenlendiğini söyleyen Yılmaz, tarım teknolojilerinin de öne çıktığını ifade etti.

Yılmaz, TEKNOFEST'in 2018'den bu yana Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna yön veren bir iklim oluşturduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun, bu festivallerde ete kemiğe büründüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şunu çok iyi biliyoruz, teknoloji üretmeyen sadece tüketen ülkelerin bir geleceği yoktur. Bağımsızlığımız, güvenliğimiz ve refahımız için teknoloji üreten bir ülke olma iddiamız hayati önemdedir. 2018'de ilk kez bu festival düzenlendiğinde 20 bin yarışmacı katılmıştı. Bu yıl 1 milyon 100 bin gencin başvurusuyla ulaşılan düzey her türlü takdiri hak ediyor. Dahası, 100'e yakın ülkeden gelen gençlerin de bu heyecana ortak olması, TEKNOFEST'in küresel bir marka olduğunu gösteriyor."

Yılmaz, roket yarışmasından model uydu yarışmasına, insansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine, havacılıktan, yapay zekadan engelsiz yaşam teknolojilerine kadar pek çok yarışmanın büyük bir heyecanla tamamlandığını belirterek, bu yıl ilk kez düzenlenen Su Altından Atılan Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ile Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması'nın da teknoloji tutkunlarına yeni ufuklar açtığını dile getirdi.

Bu yarışmalarda elde edilen birikimin, gelecek için çok daha büyük atılımların habercisi olduğuna inandığını ifade eden Yılmaz, festival boyunca hava gösterilerinden konserlere, sahne performanslarından sergilere, atölyelerden simülasyon alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede etkinliklerin icra edildiğini aktardı.

Yılmaz, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar alanları ve öğrencilere özel ilk uçuş deneyimleriyle ziyaretçilere unutulmaz hatıralar bırakıldığını kaydederek, "Bu yıl TEI'nin geliştirdiği TF-6000 motorunun ilk kez halkımızın önünde çalıştırılması da milletimizin teknoloji yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olmuştur. Diğer yandan bu yıl TEKNOFEST'te öne çıkan son derece önemli bir alan daha var. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi. Uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak şunun altını çizmek isterim, tarım sektörü stratejik bir sektördür, modası hiçbir zaman geçmeyecek bir şeydir. Tarımı teknolojiyle buluşturduğunuz için özellikle en derin şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda dereceye giren tüm takımları ve yarışmacıları kutlayarak başarı dileklerini ileten Yılmaz, sadece kazananları değil yenilikçi fikirleriyle geleceği şekillendiren, cesur adımlar atan, fikirlerini paylaşan tüm katılımcılara da şükranlarını sunduğunu belirtti.

Savunma sanayisindeki ilerlemelere değinen Yılmaz, Türkiye’nin İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçte yer aldığını, kendi savaş gemisini denize indiren sayılı ülkelerden biri olduğunu söyledi. “Millilik oranımız yüzde 20’lerden yüzde 80’in üzerine çıktı. Bu tam anlamıyla bir devrimdir” diye konuştu.

Çelik Kubbe sisteminin envantere katılmasının da bu alandaki yeni bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yılmaz, tüm bu kazanımların bir sonuç değil, başlangıç olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye’nin yalnızca savunmada değil, yapay zekâ, blok zincir ve siber güvenlik gibi alanlarda da yeni adımlar attığını belirtti. “TEKNOFEST kuşağına güveniyoruz. Başarı hikâyelerimizi gençlerimiz daha ileriye taşıyacak” dedi. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Savunma sanayindeki ilerlemelerimizin yanı sıra yapay zeka, blok zincir teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve siber güvenlik alanlarında da yeni hamlelerimiz hazırlanmaktadır. Aynı zamanda dijitalleşme alanında da ülkemiz kendi girişimlerini hayata geçirmektedir. Kısa süre önce hizmete giren NSosyal platformu, dijital tekellere karşı ortaya konan önemli bir alternatif olarak kısa sürede 1 milyon 300 bin katılımcıya ulaşmıştır. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin yalnızca savunma alanında değil, teknolojinin bütün boyutlarında iddia sahibi olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugüne kadar yazılan başarı hikayelerini bu ülkenin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri ortaya koydular. Başardınız, başarmaya devam edeceksiniz inşallah."

Konuşmasında Gazze’ye de değinen Yılmaz, Türkiye’nin hem güçlü bir ülke olacağını hem de mazlumların hakkını savunacağını şu ifadelerle anlattı:.

"Dünya farklı bir dönemden geçiyor. Hiçbir kimsenin, devletin, uluslararası kurumun merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. 'Ben güçlüysem istediğim her şeyi yaparım.' anlayışıyla hareket edenleri görüyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini hep birlikte görüyoruz. İşte bu adaletsizliğin, karanlığın hüküm sürdüğü dünyada geçmişimizden, medeniyetimizden aldığımız güçle daha adaletli bir dünya mümkün diyoruz. Sadece Birleşmiş Milletler anlamında değil, teknolojide de 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak hem güçlü olacağız hem de hakkı savunacağız. Sadece güçlerine dayananlar hiçbir zaman bir kudret oluşturamazlar. Biz gücü adaletle, merhametle, hukukla buluşturarak, kudretli bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Bunun için de bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Birliğimiz, beraberliğimizi pekiştirerek bir yandan ülkemizi daha yüksek seviyelere taşıyacak diğer yandan tüm mazlumlara, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlumlara sahip çıkan bir güç olarak yer yüzünde adaletin tesisi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, törende TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte TEKNOFEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

Selçuk Bayraktar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a katılımlarından dolayı plaket verdi.