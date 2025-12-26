CHP'li Burhanettin Bulut'a pes dedirten dava! "10 Kasım'da eğlence mi olur" tepkisi TRT'yi 'incitmiş'

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da, TRT ekranlarında eğlence programı yayınlanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’a, TRT tarafından 1 TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

Davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulut, “TRT incinmiş” ifadelerini kullanarak “Saray’ın borazanlığını yapan TRT yönetimi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yönelttiğim eleştirilerden dolayı “kurumu küçük düşürdüğüm, aşağıladığım ve olumsuz algı oluşmasını sağladığım” gerekçesiyle bana 1 TL’lik manevi tazminat davası açmış.” ifadelerine yer verdi.

“BU SÖZLERİN NERESİNDE HAKARET VAR?”

“Ne demişim?” diyerek, 10 Kasım'da eğlence programı yayınlanmasını eleştirdiği “TRT, Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da eğlence programı yayınlayarak saygısızlığın ötesinde ahlaksızlık yapıyor. Ölen Suudi Kralı olsaydı Halk TV veya Sözcü TV böyle bir eğlence programı yapsaydı acaba RTÜK ne yapardı?” sözlerini hatırlatan Bulut, “Bu sözlerin neresinde hakaret var? Neresinde aşağılama var?” sorularını yöneltti.

10 Kasım'da TRT'den büyük skandal! Horon tepip türkü söylediler

Burhanettin Bulut, yaptığının kamu kaynaklarıyla yayın yapan bir devlet kurumunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı takındığı tavrı sorgulamak olduğuna dikkat çekerek “TRT, herhangi bir özel kanal değildir; 86 milyonun vergileriyle ayakta duran, Anayasa ve yasalar gereği tarafsız olması gereken bir kamu yayıncısıdır. Kamu yayıncısı olmanın doğal sonucu da eleştiriye açık olmaktır.” dedi.

10 Kasım’ın, bu ülkenin ortak hafızası olduğunu vurgulayan Bulut, “Milyonlarca insanın saygı duruşunda bulunduğu bir günde eğlence programı yayınlamak, tercihtir; bu tercihi eleştirmek ise benim en doğal hakkımdır. Asıl sorgulanması gereken, bu eleştiriyi dile getirenlerin değil, bu tercihi normalleştirmeye çalışanların tavrıdır.” ifadelerini kullandı.

“BENİM GÖREVİM SUSMAK DEĞİL KONUŞMAKTIR”

“Üstelik RTÜK’ün muhalif kanallara karşı sergilediği çifte standart herkesin malumudur.” sözlerini sarf eden CHP’li Bulut, “Aynı durum muhalif bir kanal için söz konusu olsaydı, bugün tartıştığımız şey 1 TL’lik bir dava değil, ekran karartma ve ağır cezalar olurdu. Ben de tam olarak bu ikiyüzlülüğü ve adaletsizliği işaret ettim.” dedi.

22 yılla yargılanan deprem sanığı TRT ekranlarında! CHP’li Bulut “Ne hale getirdiniz TRT'yi” diyerek ateş püskürdü!

Bulut, açıklamasının devamında “Kısacası, bu dava ne TRT’nin itibarını kurtarır ne de gerçeği örter. Aksine, eleştiriden bu kadar rahatsız olunması, söylenenlerin ne kadar yerinde olduğunun bir başka kanıtıdır. Benim görevim susmak değil, konuşmaktır; sorgulamaktır; halk adına hesap sormaktır.” ifadelerine yer vererek “TRT’nin itibarını düşürenler, TRT’yi Saray’ın borazanı yapanlardır” dedi.