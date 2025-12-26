CHP'den 'gündem mühendisliği' çıkışı: Uyuşturucu operasyonları sis bombası olarak kullanılıyor

CHP yönetimi, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarını, Libya uçağı kazası ve asgari ücret gibi kritik konuları örtmek amacıyla kurgulanan bir "gündem mühendisliği" ve "sis bombası" olarak niteledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, son dönemde medya ve spor dünyasının tanınmış isimlerine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının, Türkiye'nin asıl gündemini maskelemek amacıyla yürütülen bir "algı operasyonu" haline getirildiğini düşünüyor. Parti kurmayları, operasyonların hukuki bir süreçten ziyade, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve iktidar eliyle kurgulanan bir "gündem mühendisliği" aracına dönüştüğünü savunuyor.

KRİTİK DOSYALAR VE "ZAMANLAMA" TESADÜFLERİ

CHP'li kaynaklar, operasyonların kamuoyuna servis edilme zamanlamasının tesadüf olmadığını, her büyük kriz anında bir "magazinel kalkan" devreye sokulduğunu belirtiyor. iBB iddianamesini hatırlatan partililer, iddianameye karşı çok güçlü itirazlar yükselmesinin ardından AKP'nin “AKP içi hesaplaşma niteliği taşıyan” dosyayı farklı biçimde sunmaya başladığını savunuyor.

CHP'liler ayrıca zamanlamalara dikkat çekerek, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ı taşıyan uçağın Ankara'da düştüğü ve milli güvenlik tartışmalarının yaşandığı, aynı zamanda asgari ücret pazarlıklarının en kritik aşamaya geldiği günlerde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a yönelik operasyonun gündeme oturtulduğuna işaret ediyor. Ayrıca İHA/SİHA kazalarının veya stratejik savunma sorunlarının tartışıldığı dönemde, Ela Rumeysa Cebeci ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin uyuşturucu dosyalarıyla konuşturulmasının da benzer amaç taşıdığını vurguluyor.

CHP, suçla doğrudan ilgisi olmayan, tamamen kişilerin özel hayatını ilgilendiren video ve fotoğrafların bilinçli bir sızıntıyla servis edilerek, kamuoyunun "ahlaki bir tartışma" zeminine çekilmek istendiğine de dikkat çekiyor.

"MALİYETLİ BİR SOSYAL MEDYA OPERASYONU"

CHP'li bir isim, uyuşturucu operasyonlarındaki özel hayata dair bölümlerin sosyal medyada yayılımı için organize bir ağ kullanıldığını da savunuyor. CHP'li isme göre, bazı anonim hesaplara bu haberlerin "köpürtülmesi" için yüksek miktarda ödemeler yapılıyor.

BAŞSAVCILIK VE İKTİDAR İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

CHP yönetimi, dosyanın doğrudan iktidarın ajandasına uygun dosya yönetildiğini savunarak, uyuşturucu ile mücadelenin "bir temizlik operasyonu" olmaktan çıkıp "siyasi bir sis bombası" haline geldiğini vurguluyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, uyuşturucu ticaretinin asıl baronları yerine popüler figürlerin hedef alınmasının, toplumdaki adalet duygusunu tatmin etmekten ziyade "meşguliyet yaratma" amacı taşıdığı belirtiliyor.

CHP yönetiminin bu nedenle soysal medya ve medyada “tuzağa düşülmemesi” uyarısı yaparak, milletvekilleri ve partililere bu konulara mesafeli olunması ve yalnızca uyuşturucu ile mücadele vurgusu yapılması yönünde bilgilendirme yaptığı da öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

