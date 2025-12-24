İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında ünlü iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kamuoyunda tanınan isimlerin de dosyada yer alması operasyonun yankı uyandırmasına neden oldu.

Soruşturma, ünlü isimleri de kapsayan geniş bir çerçevede hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama çalışmalarında şüphelilerin adreslerinde ve ilgili mekanlarda uyuşturucu maddeler bulundu. Gözaltına alınan şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şu şekilde sıralandı:

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak

Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İŞ İNSANLARI

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında iş dünyasının yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre; ünlü ayakkabı mağazacılık şirketi FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer gözaltına alınan öne çıkan isimler oldu.

MAHMUT UĞUR ZİYLAN KİMDİR?

Gözaltına alınan isimlerden biri olan Mahmut Uğur Ziylan, Türkiye’nin en köklü ayakkabı perakendecileri arasında gösterilen Ziylan Grup (FLO Mağazacılık) çatısı altında tanınan bir iş insanıdır. Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pozisyonlarda bulunan Mahmut Uğur Ziylan, Ahmet Ziylan'ın oğludur.

MEHMET TOSMUR KİMDİR?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim olan Mehmet Tosmur, iş dünyasında özellikle sanayi ve üretim alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Gıda, kimya, plastik ve yazılım gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Tosmur Grup bünyesinde Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Çok sektörlü yapısıyla bilinen grup, sanayi odaklı yatırımlarıyla uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. Mehmet Tosmur, 1980 yılında Adana’da doğumlu ve 45 yaşındadır.

HAMDİ BURAK BEŞER KİMDİR?

Daha önce sahibi olduğu mekanda Ukraynalı bir top modelin darp edilmesiyle gündeme gelen Burak Beşer, bu kez uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasıyla gündeme geldi. 1986 doğumlu olan Beşer, lise ve üniversite eğitimi için uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu. Lisans eğitimini Houston Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan Beşer, yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi’nde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında yaptı.

Eğitiminin ardından Türkiye'ye dönen Beşer, iş yaşamına ailesine ait olan Hidro-Mak şirketinde başladı. Dedesi Hamdi Beşer tarafından 1961'de kurulan ve çöp kamyonu başta olmak üzere sanayi araçları üretip ihraç eden bu şirkette üretim müdürü ve genel müdür olarak görev yaptı. Ancak daha sonra aile şirketindeki yöneticiliği bırakarak yeme-içme sektörüne yöneldi. 2012'de Alaçatı'da bir mekana ortak olan Beşer, 2016 yılında kendi markası olan MOMO'yu kurdu.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin tam listesi ise şöyle: