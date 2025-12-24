Uyuşturucu operasyonları iş dünyasına sıçradı! İşte gözaltındaki iş adamları

Uyuşturucu operasyonları iş dünyasına sıçradı! İşte gözaltındaki iş adamları
Yayınlanma:
İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş soruşturması iş dünyasını sarstı. FLO YK Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, Tosmur Grup Başkan Vekili Mehmet Tosmur ve MOMO'nun sahibi Burak Beşer’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler uyuşturucu ticareti ve yer teminiyle suçlanırken, operasyonda çok sayıda madde ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında ünlü iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kamuoyunda tanınan isimlerin de dosyada yer alması operasyonun yankı uyandırmasına neden oldu.

Soruşturma, ünlü isimleri de kapsayan geniş bir çerçevede hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama çalışmalarında şüphelilerin adreslerinde ve ilgili mekanlarda uyuşturucu maddeler bulundu. Gözaltına alınan şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şu şekilde sıralandı:

  • Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak
  • Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak
  • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
  • Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İŞ İNSANLARI

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında iş dünyasının yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre; ünlü ayakkabı mağazacılık şirketi FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer gözaltına alınan öne çıkan isimler oldu.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu! Model dansöz iş insanı...Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu! Model dansöz iş insanı...

MAHMUT UĞUR ZİYLAN KİMDİR?

Gözaltına alınan isimlerden biri olan Mahmut Uğur Ziylan, Türkiye’nin en köklü ayakkabı perakendecileri arasında gösterilen Ziylan Grup (FLO Mağazacılık) çatısı altında tanınan bir iş insanıdır. Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pozisyonlarda bulunan Mahmut Uğur Ziylan, Ahmet Ziylan'ın oğludur.

flo-ayakkabi-yonetim-kurulu-uyes.jpg

MEHMET TOSMUR KİMDİR?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim olan Mehmet Tosmur, iş dünyasında özellikle sanayi ve üretim alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Gıda, kimya, plastik ve yazılım gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Tosmur Grup bünyesinde Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Çok sektörlü yapısıyla bilinen grup, sanayi odaklı yatırımlarıyla uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. Mehmet Tosmur, 1980 yılında Adana’da doğumlu ve 45 yaşındadır.

uyusturucu-sorusturmasinda-mehme.jpg

HAMDİ BURAK BEŞER KİMDİR?

Daha önce sahibi olduğu mekanda Ukraynalı bir top modelin darp edilmesiyle gündeme gelen Burak Beşer, bu kez uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasıyla gündeme geldi. 1986 doğumlu olan Beşer, lise ve üniversite eğitimi için uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu. Lisans eğitimini Houston Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan Beşer, yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi’nde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında yaptı.

ekran-goruntusu-2024-11-27-08152.jpg

Eğitiminin ardından Türkiye'ye dönen Beşer, iş yaşamına ailesine ait olan Hidro-Mak şirketinde başladı. Dedesi Hamdi Beşer tarafından 1961'de kurulan ve çöp kamyonu başta olmak üzere sanayi araçları üretip ihraç eden bu şirkette üretim müdürü ve genel müdür olarak görev yaptı. Ancak daha sonra aile şirketindeki yöneticiliği bırakarak yeme-içme sektörüne yöneldi. 2012'de Alaçatı'da bir mekana ortak olan Beşer, 2016 yılında kendi markası olan MOMO'yu kurdu.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin tam listesi ise şöyle:

  • Hamdi Burak Beşer
  • Mahmut Uğur Ziylan
  • Erdi Çetin
  • Uğur Can Peker
  • Melisa Şahin
  • İhsan Aygün
  • Melissa Fidan Çalışkan
  • Nuran Çokçalışkan
  • Burak Kaptan
  • Müzeyyen Karakan
  • Murat Can Şirin
  • Yağmur Uçkun
  • Atilla Aydın
  • Ozan Kılıç
  • Esra Yoldaş Balcı
  • Semavi Siverek
  • Mehmet Tosmur
  • Halime Göçmen
  • Ercan Siverek
  • Yılmaz Burak Bozkurt

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Türkiye
Pavyon dansıyla meşhur olmuştu! Ukraynalı Anastasias darp nedeniyle şikayetçi oldu
Pavyon dansıyla meşhur olmuştu! Ukraynalı Anastasias darp nedeniyle şikayetçi oldu
Cem Küçük’ün de ortağı olduğu ayakkabı şirketi ekonomik krize yenildi!
Cem Küçük’ün de ortağı olduğu ayakkabı şirketi ekonomik krize yenildi!
Küflü peynir ve böcekli ekmek 'meslek ahlakına aykırı' sayılmadı
Küflü peynir ve böcekli ekmek 'meslek ahlakına aykırı' sayılmadı