Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu! Model dansöz iş insanı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir kişinin cezaevinde olduğu, bir diğer kişinin ise arandığı bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanıma yönelik aparatlar bulundu. Operasyonun kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının nedeni ise gözaltına alınan tanınmış isimler oldu.

Şüpheliler, şu suçlamalarla gözaltına alındı:

Uyuşturucu madde imal ve ticareti

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştıracak özel yer ve malzeme sağlamak

Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak

Fuhşa teşvik ve aracılık etmek

İŞTE İSİMLER

Gözaltına alınanlar arasında model Melissa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanları Mehmet Tosmur ve Hamdi Burak Beşer gibi isimler yer aldı. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Hamdi Burak Beşer

Mahmut Uğur Ziylan

Erdi Çetin

Uğur Can Peker

Melisa Şahin

İhsan Aygün

Melissa Fidan Çalışkan

Nuran Çokçalışkan

Burak Kaptan

Müzeyyen Karakan

Murat Can Şirin

Yağmur Uçkun

Atilla Aydın

Ozan Kılıç

Esra Yoldaş Balcı

Semavi Siverek

Mehmet Tosmur

Halime Göçmen

Ercan Siverek

Yılmaz Burak Bozkurt