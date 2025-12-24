Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu! Model dansöz iş insanı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir kişinin cezaevinde olduğu, bir diğer kişinin ise arandığı bildirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanıma yönelik aparatlar bulundu. Operasyonun kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının nedeni ise gözaltına alınan tanınmış isimler oldu.
Şüpheliler, şu suçlamalarla gözaltına alındı:
- Uyuşturucu madde imal ve ticareti
- Uyuşturucu kullanımını kolaylaştıracak özel yer ve malzeme sağlamak
- Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak
- Fuhşa teşvik ve aracılık etmek
İŞTE İSİMLER
Gözaltına alınanlar arasında model Melissa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanları Mehmet Tosmur ve Hamdi Burak Beşer gibi isimler yer aldı. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
- Hamdi Burak Beşer
- Mahmut Uğur Ziylan
- Erdi Çetin
- Uğur Can Peker
- Melisa Şahin
- İhsan Aygün
- Melissa Fidan Çalışkan
- Nuran Çokçalışkan
- Burak Kaptan
- Müzeyyen Karakan
- Murat Can Şirin
- Yağmur Uçkun
- Atilla Aydın
- Ozan Kılıç
- Esra Yoldaş Balcı
- Semavi Siverek
- Mehmet Tosmur
- Halime Göçmen
- Ercan Siverek
Yılmaz Burak Bozkurt