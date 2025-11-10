CHP Sözcüsü Yücel’den Ömer Çelik’e yanıt: "AKP’nin gidişi yaklaştıkça biat ve itaat açıklamalarını daha fazla duyar olduk"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan söylemlerde bulundu.

Özgür Özel'in konuşmalarını saldırgan ve barbarca bulduğunu söyleyen Çelik, "Bu saldırganlığa, bu çirkinliğe, bu pis üsluba nasıl cevap vereceğiz diye gerçekten düşünüyoruz. Siyasi akıldan vazgeçtiler, siyasi zekadan vazgeçtiler." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Yücel'den Yeni Şafak yazarına 'Atatürk' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Yücel, şu ifadeleri kaydetti:

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK toplantısının ardından düzenlenen toplantıda konuşmuştu.

Çelik, bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda Meclis'e de, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu ve bunların 7'si Özgür Özel'e ait. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özgür Bey sürekli olarak mitinglerde hukuk diyor ama hukuk tanımıyor. Hakkaniyet diyor ama belki de Türk siyasi tarihinin "hakkaniyet" kavramından en uzak siyasi figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımıza kullandığı tabirler, Avrupa faşistlerinin bile kullanmadığı tabirlerdir.

Her gün söylediği sözleri işim gereği ben dinlemek zorunda kalıyorum. Böyle bir eziyetle karşılaşıyorum. Geçen gün demiş ki 'Ömer Çelik'te geçirgen kulak zarı problemi var. İstediğini duyuyor, istemediğini duymuyor'. Keşke sizin sözlerinizi duymayacak bir ortamda yaşayabilsem. Ama böyle bir imkan yok. Ben yapmam da yarın öbür gün bir rakibi çıkar, 'Sen kulak zarını bırak, geçirgen olmayan beyin zarından akıl zarından kork' falan der. Siyaseti buraya getirmemek lazım. Bunlar ayıp şeyler.

Diyorlar ki 'Genel başkan olarak eleştirmeyecek miyiz?'. Tabii ki eleştireceksiniz. Cumhurbaşkanı olarak faaliyetlerinden dolayı eleştirmeyecek misiniz? Demokraside bu hakkınız var. Siz eleştirirsiniz, biz de cevabını veririz. Ama kullandığınız üslup; hem bizim genel başkanımız olarak, hem devletine milletine bu kadar hizmet etmiş büyük bir devlet adamı olarak, hem milletin sevgilisi olarak, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak bu sınırları geçtiği anda, kırmızı çizgimizi işletiriz."