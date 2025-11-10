CHP'li Yücel'den Yeni Şafak yazarına 'Atatürk' tepkisi

Yeni Şafak gazetesinin yazarı Aydın Ünal, bugünkü köşe yazısında Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı.

Ünal'ın Atatürk'ü hedef alan yazsının bir bölümünde, "Fikirleri fark oluşturmaktan, özgünlükten, orijinallikten uzaktı", "Mustafa Kemal bugün ne fikirleriyle ne de eserleriyle var; sadece Batılı yaşam tarzlarının muhafazası için istismar edilen bir isim olarak varlığını sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurdun dört bir yanında anılırken Ünal'ın yazısına tepki topladı. Gelen tepkilerin üzerine Yeni Şafak, Ünal'ın yazısını internet sitesinden kaldırdı.

Atatürk'ü hedef almıştı! Yeni Şafak Aydın Ünal'ın yazısını kaldırdı

CHP SÖZCÜSÜNDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Ünal'a bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. Yücel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Dünyanın saydığı, hayranlıkla andığı, örnek aldığı bir lideri, önderi, bu ve bunun gibiler saymasa, anmasa ne olur?" ifadelerini kullandı.

Yücel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"NE YAZIK Kİ 10 KASIM GÜNÜ OKUMAK ZORUNDA KALDIK"

"İktidardan muhalefete, bürokrasiden yargı mensuplarına herkese ayar vermeyi görev edinen 'Yeni Şafak' adlı yayın organının internet sitesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü karalamak ve kötülemek gayretiyle yazılan bir yazı yayımlanmış. Yıllarca Erdoğan'ın kürsüde okuması için metin hazırlayan, Atatürk'ün kurduğu Meclis'te milletvekilliği de yapan Aydın Ünal denilen zat tarafından kaleme alınan bu zehir saçan yazıyı ne yazık ki 10 Kasım günü okumak zorunda kaldık... Merhum Ahmet Taner Kışlalı'nın dediği gibi 'Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği' nasıl oluyormuş gördük...

İstedikleri kadar karalamaya, kötülemeye çalışsınlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderlik ettiği ve emperyalizme karşı kazanılan bağımsızlık mücadelemizle mazlum milletlere ilham veren; başardıklarıyla, devrimleriyle dünyayı kendine hayran bırakan, hem askeri bir deha, hem de büyük bir devlet adamıdır.

"BU VE BUNUN GİBİLER ANMASA NE OLUR?"

Dünyanın saydığı, hayranlıkla andığı, örnek aldığı bir lideri, önderi, bu ve bunun gibiler saymasa, anmasa ne olur? Onun kurduğu Cumhuriyet ilelebet yaşayacak, devrimleri korunacak, kazanımlarından ödün verilmeyecektir! Atatürk sevgisi hiçbir zaman kalplerden, Atatürk adı tarihten, Atatürk'ün eserleri kentlerden, ilçelerden, köylerden silinmeyecek. Ama bu Atatürk düşmanlarının kaleme aldıkları safsatalar işte böyle birkaç saat içinde silinir…"