CHP 126 vekille başvurmuştu: AYM'den tartışmalı TSK düzenlemesinin iptaline ret

Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi, CHP'li milletvekillerinin Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin bazı düzenlemelerin iptali talebini oy birliğiyle reddetti. Mahkeme, söz konusu düzenlemelerde Anayasa'ya aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'li milletvekillerinin açtığı bir davada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel yasasına dair bazı hükümlerin iptalini öngören talebi reddetti. Karar, Resmî Gazete'de yayımlandı.

CHP 126 VEKİLLE BAŞVURMUŞTU

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın da aralarında olduğu 126 CHP'li milletvekili tarafından açılan davada, subay, astsubay ve uzman erbaşların rütbe terfileri, disiplin işlemleri, görevden ayırma ile eğitim giderlerine ilişkin düzenlemelerin iptali istendi.

AYM'DEN RET KARARI

Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda iptal ve yürürlüğün durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti. Mahkeme gerekçesinde, dava konusu düzenlemelerde yasama yetkisinin devredilmediğini, bakanlıklara tanınan yetkilerin kanunun çizdiği çerçeve içinde kaldığını belirtti.

TSK konvoyları Suriye'de görüntülendi: MSB'den açıklama geldiTSK konvoyları Suriye'de görüntülendi: MSB'den açıklama geldi

AYM: TELAFİSİ GÜÇ ZARAR OLUŞTURMUYOR

Kararda, TSK’nın kendine özgü yapısı ve askeri disiplinin gerekleri dikkate alındığında, söz konusu hükümlerin Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediği vurgulandı. Ayrıca, bu kuralların uygulanması sonucunda telafisi güç zararlar doğacağı yönünde yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle yürürlüğün durdurulması talebi de reddedildi.

Yaşar Güler'den TSK'da siyasileşme açıklaması: Bana daha Cumhurbaşkanımız 'bunu da böyle yap' dememiştirYaşar Güler'den TSK'da siyasileşme açıklaması: Bana daha Cumhurbaşkanımız 'bunu da böyle yap' dememiştir

NE OLMUŞTU


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğü durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğü durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtıklarını şu ifadelerle bildirmişti:

"Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşılar ile üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bir üst rütbeye yükseltilmesine yönelik işlem yapma yetkisinin ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanından alınıp Milli Savunma Bakanına ve İçişleri Bakanına verilmesi dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasallaşması,

Yurt içinde ya da yurt dışında eğitim-öğretim gören askeri öğrenciler ile askeri personelin askeri sistemden ayrılması halinde; idare tarafından kendilerine yapılan masrafların (orantısız biçimde) iki-dört katını iade etmesi,

Milli Savunma Bakanlığı’nın müfettiş kadrolarına askeri kaynaktan atanacaklara yapılacak mülakatın usul ve esaslarının (kanunilik ilkesinin aksine) Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenmesi,

Eğitim hakkının aksine askeri öğrencilerin hiçbir durumda yükseköğretim kurumlarını değiştirememesi veya yatay geçiş yapamaması,

Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin, sözleşmelerinin feshedilmesine neden olacak görevde başarısız olma hallerinin muğlak biçimde düzenlenmesi,

Uzman erbaşların sicil işlemleri gibi özlük haklarının (kanunilik ilkesinin aksine) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenmesi,

Sözleşmeli erbaş ve erlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında istihdam edilmesi yerine Milli Savunma Bakanlığınca veya İçişleri Bakanlığınca lüzum görülecek erbaş ve er kadrolarında istihdam edilmesi dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasallaşması,

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa naspedilmek isteyenlere yapılacak sınavın usul ve esaslarının haklarının (kanunilik ilkesinin aksine) yönetmelikle belirlenmesi,

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplin suçlarının bazılarında yüksek disiplin kurulu tarafından ceza verilebilmesi için gerekli uzun zamanaşımı süresinin yirmi yıl olarak belirlenmesi,

Milli Savunma Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yabancı Diller Yüksekokulunun yapısının (akademik ve bilimsel özerkliğin aksine) yönetmelikte düzenlenmesi."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

