Cezaevinden yeni çıkmıştı! Eski eş tartışması kanlı bitti: Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü!

Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Hacı Hasan Taş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 Ekim 2025 tarihinde cezaevinden tahliye olan Dursun C. (40), aralarında daha önceden husumet bulunan Mesut İ.’nin (50) evinin bulunduğu sokağa gitti. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Dursun C., Mesut İ.’yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mesut İ., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana'da plastik deposunda yangın: İş yeri kullanılamaz hale geldi

CİNAYETİN NEDENİ "ESKİ EŞ" İDDİASI

Olayın ardından suç aletiyle birlikte emniyet güçlerine teslim olan Dursun C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının ifadesinde ve çevre sakinlerinin iddialarında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Dursun C.’nin cezaevinde olduğu dönemde, maktul Mesut İ.’nin zanlının eski eşini rahatsız ettiği ve cinayetin bu husumet nedeniyle işlendiği öne sürüldü.