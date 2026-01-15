Cezaevinden yeni çıkmıştı! Eski eş tartışması kanlı bitti: Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü!

Cezaevinden yeni çıkmıştı! Eski eş tartışması kanlı bitti: Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü!
Yayınlanma:
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, eski eşini rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında husumet bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından suç aletiyle polise teslim olan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Hacı Hasan Taş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 Ekim 2025 tarihinde cezaevinden tahliye olan Dursun C. (40), aralarında daha önceden husumet bulunan Mesut İ.’nin (50) evinin bulunduğu sokağa gitti. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Dursun C., Mesut İ.’yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mesut İ., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana'da plastik deposunda yangın: İş yeri kullanılamaz hale geldiAdana'da plastik deposunda yangın: İş yeri kullanılamaz hale geldi

CİNAYETİN NEDENİ "ESKİ EŞ" İDDİASI

Olayın ardından suç aletiyle birlikte emniyet güçlerine teslim olan Dursun C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının ifadesinde ve çevre sakinlerinin iddialarında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Dursun C.’nin cezaevinde olduğu dönemde, maktul Mesut İ.’nin zanlının eski eşini rahatsız ettiği ve cinayetin bu husumet nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
Elazığ'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı!
Elazığ'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı!
'Mardinli Marilyn Monroe' cezaevine teslim oldu
'Mardinli Marilyn Monroe' cezaevine teslim oldu