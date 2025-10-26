Çankırı'da facia! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Çankırı’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Ankara kara yolu Germece köyü mevkisinde meydana geldi.

Bursa'da feci kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!Bursa'da feci kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!

Satılmış İri idaresindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, Germece köyü yol ayrımından kara yoluna çıkarken, Ankara’dan Çankırı istikametine seyir halinde olan O.C. idaresindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Satılmış İri’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan otomobilin sürücü O.C. ile araçlarda bulunan S.C. ve F.İ., ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
