Çanakkale’de yağış krizi: Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış, Kepez Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle balıkçı barınağındaki tekneler zarar gördü, bir yol trafiğe kapatıldı ve mahsur kalan bir minibüs kurtarıldı.