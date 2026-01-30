Çanakkale’de yağış krizi: Kepez Çayı taştı
Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, kent merkezine bağlı Kepez beldesinde bir taşkına yol açtı.
ÇAY TAŞTI, BALIKÇI BARINAĞINA İLERLEDİ
Yoğun yağış nedeniyle su seviyesi hızla yükselen Kepez Çayı taştı. Güçlü su akıntısı, balıkçı barınağına doğru ilerleyerek burada bulunan bazı teknelerin zarar görmesine neden oldu. Tekne sahipleri, olası hasarları engellemek için bağlama halatlarını güçlendirdi.
SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Taşkının ulaşımı etkilemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Çanakkale-Güzelyalı sahil yolunu trafiğe kapattı. Ayrıca, sel suları içerisinde mahsur kalan bir minibüs, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.
TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olay sonrası Kepez Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.
