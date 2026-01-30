Çanakkale’de yağış krizi: Kepez Çayı taştı

Çanakkale’de yağış krizi: Kepez Çayı taştı
Yayınlanma:
Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış, Kepez Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle balıkçı barınağındaki tekneler zarar gördü, bir yol trafiğe kapatıldı ve mahsur kalan bir minibüs kurtarıldı.

Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, kent merkezine bağlı Kepez beldesinde bir taşkına yol açtı.

cay-tasti.jpg

ÇAY TAŞTI, BALIKÇI BARINAĞINA İLERLEDİ

Yoğun yağış nedeniyle su seviyesi hızla yükselen Kepez Çayı taştı. Güçlü su akıntısı, balıkçı barınağına doğru ilerleyerek burada bulunan bazı teknelerin zarar görmesine neden oldu. Tekne sahipleri, olası hasarları engellemek için bağlama halatlarını güçlendirdi.

İzmir ve Aydın'ı sağanak vurdu: Dereler taştı tarım arazilerini su bastıİzmir ve Aydın'ı sağanak vurdu: Dereler taştı tarım arazilerini su bastı

SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Taşkının ulaşımı etkilemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Çanakkale-Güzelyalı sahil yolunu trafiğe kapattı. Ayrıca, sel suları içerisinde mahsur kalan bir minibüs, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dere taştı araçlar mahsur kaldıAntalya'yı fırtına vurdu: Dere taştı araçlar mahsur kaldı

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay sonrası Kepez Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Kaynak:AA

