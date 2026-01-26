Antalya'yı fırtına vurdu: Dere taştı araçlar mahsur kaldı

Antalya'yı fırtına vurdu: Dere taştı araçlar mahsur kaldı
Yayınlanma:
Antalya'da etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve hortum, dere taşkınlarına, araçların mahsur kalmasına ve seralarda hasara yol açtı. Can kaybı yaşanmazken bazı mahallelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Antalya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Kent genelinde yaşanan olaylar, altyapı ve tarım alanlarında zarara neden oldu.

antalya.jpg

SUNDURMA ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Muratpaşa ilçesinde şiddetli rüzgar, bir işyerine ait konteyner sundurmayı park halindeki bir aracın üzerine devirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

Konyaaltı ilçesine bağlı Gökdere ve Sarısu mahallelerinde dere taşkınları yaşandı. Su seviyesinin 40 santimetreye kadar yükseldiği bölgelerde bazı araçlar mahsur kaldı. Boğaçay Deresi'ndeki taşma riski nedeniyle Hurma Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

antalya-firtina.jpg

BÖLGE SAKİNİ SİTEM ETTİ

Sarısu Mahallesi'nde işletme sahibi Gürsal Görmez, "Sarısu Mahallesi 15 yıldır bu halde. Yıllardır önlem alınamıyor. Biz de dükkanımızı su basmasın diye nöbet tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

HORTUM VE DOLU SERALARI VURDU

Döşemealtı ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve Finike, Demre ile Kumluca'da meydana gelen hortum, tarım alanlarına ve yapılara zarar verdi. Finike'de sahilden başlayan hortum, yön levhalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu güzergahına ilerleyerek Saklısu Mahallesi'ndeki seralara ve binalara hasar verdi. Balkon korkulukları, güneş panelleri devrilirken, park halindeki araçlar da etkilendi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'nde denizden gelen hortum, enerji nakil hatlarına zarar vererek mahallede elektrik kesintisine neden oldu. Muhtar Adem Karataç, "Seralarımız büyük zarar gördü. Sabah olunca hasarın boyutu daha net ortaya çıkacak" dedi. Yaşanan tüm olaylarda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

