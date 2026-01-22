İzmir ve Aydın'ı sağanak vurdu: Dereler taştı tarım arazilerini su bastı

İzmir ve Aydın’da gece başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir’de Karşıyaka, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yollar suyla dolarken, rögarlar taştı ve araçlar bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşadı.

Özellikle Konak’taki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Karabağlar Deresi çevresinde su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yeşildere Mahallesi’nde dere yatağında mahsur kalan bir kişi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Aydın’da ise sağanak Söke ve Germencik ilçelerinde etkisini gösterdi. Kısa sürede cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Belediyeler ve itfaiye ekipleri, rögar ve mazgalları açarak suyun tahliyesini sağladı.

Tarım arazileri de sel sularından zarar gördü. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını duyurdu.