İzmir ve Aydın'ı sağanak vurdu: Dereler taştı tarım arazilerini su bastı

Yayınlanma:
İzmir ve Aydın’da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı, bazı ilçelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Karabağlar Deresi taştı, bir kişi mahsur kaldı ve kurtarıldı. Yetkililer yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İzmir ve Aydın’da gece başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir’de Karşıyaka, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yollar suyla dolarken, rögarlar taştı ve araçlar bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşadı.

aa-20260122-40330711-40330705-izmirde-saganak-etkili-oldu-1.jpg

aa-20260122-40330711-40330708-izmirde-saganak-etkili-oldu-1.jpg

Özellikle Konak’taki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Karabağlar Deresi çevresinde su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yeşildere Mahallesi’nde dere yatağında mahsur kalan bir kişi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Aydın’da ise sağanak Söke ve Germencik ilçelerinde etkisini gösterdi. Kısa sürede cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

aydinda-saganak-etkili-oldu-1128848-335147-1.jpg

Belediyeler ve itfaiye ekipleri, rögar ve mazgalları açarak suyun tahliyesini sağladı.

aydinda-saganak-etkili-oldu-1128850-335147.jpg

Tarım arazileri de sel sularından zarar gördü. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını duyurdu.

Kaynak:DHA/AA

