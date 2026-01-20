Çalıştığı üniversitenin sistemine sızmıştı: Diploma sahteciliği ortaya çıkan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de bir üniversitede 15 yıldır görev yapan bir hademenin, bilgi sistemine girerek kendine sahte kayıt oluşturduğu, burada sahte belgeler yardımıyla birincilikle mezun olduğu ve memur pozisyonuna atandığının ortaya çıkmasının ardından şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yaşanan sahte diploma skandalıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Üniversitede 15 yıldır hademe olarak çalışan Serdal Güçtekin'in, bilgi yönetim sistemine izinsiz girerek sahte mezuniyet süreci yürüttüğü iddia edilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

SAHTE KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLATTI

İddiaya göre Güçtekin, 2021 yılında kendisini üniversite sınavını kazanmış gibi gösterdi. Geceleri temizlik yaptığı sırada, bir fakülte sekreterinden aldığı şifreyle okulun bilgi sistemine girerek önce muhasebe bölümüne kaydını yaptırdı. Daha sonra Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne yatay geçiş yaptı.

HEM ÜNİVERSİTE HEM YÜKSELME SINAVINDA HİLE YAPTI

Sabah’ta yer alan habere göre sistemde notlarını değiştiren Güçtekin, 2023 yılında bölümü birincilikle bitirdiğini gösteren sahte bir transkript oluşturdu. Rektörün elinden diploma aldığı mezuniyet törenine katıldı. Ardından, 2024 yılında Görevde Yükselme Sınavı notunu da değiştirerek memur olmaya hak kazandı ve üniversitenin Bilgi İşletme Bölümü'nde mali işler koordinatörü olarak göreve başladı.

BÖLÜM DEĞİŞTİRMEK İSTERKEN YAKALANDI

Güçtekin'in başka bir bölüme kaydolmak istemesi üzerine yapılan incelemede gerçek ortaya çıktı. Pazarlama ve Reklamcılık bölümünü kazanan bir öğrencinin kaydolmadığı boş kontenjanı, kendi ismiyle doldurduğu tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdal Güçtekin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

