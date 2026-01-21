Buzdolabı bomba gibi patladı! Alevler pencereden böyle fışkırdı

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi Onursal Caddesi'ndeki 4 katlı bir binada gerçekleşti. Salih Işık'ın ikamet ettiği binanın 3'üncü katında buzdolabının motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı ve kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili evde maddi hasar oluşurken ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.