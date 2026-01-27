Bütünlemelerin olduğu hafta KYK yurduna misafir aldılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 14 ilde "Tematik Kış Kampları" programı düzenleniyor. 30 Ocak tarihine kadar devam edecek olan programda 2 bin 100 öğrencinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Konya’da Türk İslam Sanatları Kampı ismiyle başlayacak olan kamp, Büyük Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenecek.

ÖĞRENCİLERİN SINAV HAFTASI ODALARI BOŞALTMALARI İSTENDİ

Cumhuriyet'ten Taylan Gülkanat'ın haberine göre, yurt yönetimi, kamp programı kapsamında öğrencilere gönderdiği mesajda, bütünleme sınavlarının olduğu hafta, 22 Ocak 2026 saat 23:00’a kadar odaları boşaltmalarını istedi.

Söz konusu mesajda “Sevgili öğrencimiz, 23-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan 10. Tematik Kış Kampı (Türk İslam Sanatları) kapsamında belirtilen tarih aralığında Yurt Müdürlüğümüzde barınacak misafirlerimiz nedeni ile odanız kullanılacaktır. Lütfen oda içerisindeki 22.01.2026 Perşembe 23.00'a kadar eşyalarınızı toplayıp depolayınız (şahsi eşyalarınızın sorumluluğu size aittir.), yatak nevresimlerinizi kaldırınız. Yurtta değil iseniz sistem üzerinden ivedi döneceğiniz tarihe kadar izinlerinizi alınız. Yurtta iseniz idare öğrenci işlerine uğrayıp bilgi alınız.” ifadelerine yer verildi.

SINAVLARI BİTMEDEN ODALARINDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDILAR

25 Ocakta bütünleme sınavları bitecek olan Selçuk Üniversitesi öğrencileri, sınavları bitmeden 22 Ocak günü yurttan ayrılmak zorunda kaldılar.

Selçuk Üniversitesi’nde bütünleme sınavları 25 Ocak 2026 tarihinde sonlandı. Söz konusu kamp için öğrencilerden 22 Ocak 2026 saat 23:00’a kadar odalarını boşaltmaları istendi.

İmkanı olan bazı öğrencilerin otelde konakladığı, konaklayacak yer bulamayanların ise kendi memleketlerine dönmek zorunda kaldığı öğrenildi.

“Gençlerin gelişimine katkı sağlamayı” hedefleyen program, öğrencilerin sınav haftasında "barınma sorunu" yaşamalarına yol açtı.