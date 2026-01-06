Öğrenciler KYK ücretine karşı ayaklandı: 4 bin TL ile Mehmet Şimşek geçinsin

Öğrenci Kolektifleri, 2026 yılı burs ve öğrenim kredisine gelen %33'lük zammı protesto etmek için Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı yürüyüş düzenledi. İstanbul Taksim'deki buluşmaya izin verilmemesi üzerine polis müdahale etti ve 7 kişi gözaltına alındı.

'SAVAŞA MİLYARLAR AKITANLAR EĞİTİME 4 BİN TL REVA GÖRÜYOR'

Gözaltılar sırasında Öğrenci Kolektifleri yaptığı açıklamada, "NATO'ya değil, eğitime bütçe diyerek İstiklal'den sesini yükselten sıra arkadaşlarımız, çekim yapan arkadaşımız da dahil hukuksuzca gözaltına alındı! Savaşa milyarlar akıtanlar, üniversiteliye 4000 TL'yi reva görüyor. Bunu söyleyen sıra arkadaşlarımızı ise gözaltına alınıyor!" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler "Yoksulluğa mahkum olmayacağız" ve "Her yerde haykıracağız! Baskılarınızla susmadık, susmayacağız!" sloganlarını attı.

GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 7 öğrencinin tamamı, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılmalarının ardından Öğrenci Kolektifleri'nden yapılan açıklamada ise "Arkadaşlarımızı aldık! Mücadelemiz sürecek! 15 Aralık'ta söylemiştik, yine söylüyoruz; Geçinemiyoruz! KYK bursu asgari ücretin yarısına eşitlenene, savaşa değil eğitime bütçe verilene dek her yerden sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz!" denildi.

'SAVAŞA DEĞİL EĞİTİME BÜTÇE'

Protestolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs ve öğrenim kredisindeki %33'lük artışa tepki olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler, "NATO'ya 11.5 Milyar TL, Üniversiteli'ye 4 bin TL. Savaşa Değil Eğitime Bütçe" yazılı pankartlarla yürüdü.