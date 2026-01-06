Öğrenciler KYK ücretine karşı ayaklandı: 4 bin TL ile Mehmet Şimşek geçinsin

Öğrenciler KYK ücretine karşı ayaklandı: 4 bin TL ile Mehmet Şimşek geçinsin
Yayınlanma:
Güncelleme:
Üniversite öğrencilerinin KYK burs zammını protesto etmek için düzenlediği eylemlerde Taksim'de gözaltına alınan 7 öğrenci serbest bırakıldı. Protestolarda "4 bin TL ile Mehmet Şimşek geçinsin" sloganı öne çıktı.

Öğrenci Kolektifleri, 2026 yılı burs ve öğrenim kredisine gelen %33'lük zammı protesto etmek için Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı yürüyüş düzenledi. İstanbul Taksim'deki buluşmaya izin verilmemesi üzerine polis müdahale etti ve 7 kişi gözaltına alındı.

'SAVAŞA MİLYARLAR AKITANLAR EĞİTİME 4 BİN TL REVA GÖRÜYOR'

Gözaltılar sırasında Öğrenci Kolektifleri yaptığı açıklamada, "NATO'ya değil, eğitime bütçe diyerek İstiklal'den sesini yükselten sıra arkadaşlarımız, çekim yapan arkadaşımız da dahil hukuksuzca gözaltına alındı! Savaşa milyarlar akıtanlar, üniversiteliye 4000 TL'yi reva görüyor. Bunu söyleyen sıra arkadaşlarımızı ise gözaltına alınıyor!" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler "Yoksulluğa mahkum olmayacağız" ve "Her yerde haykıracağız! Baskılarınızla susmadık, susmayacağız!" sloganlarını attı.

GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 7 öğrencinin tamamı, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılmalarının ardından Öğrenci Kolektifleri'nden yapılan açıklamada ise "Arkadaşlarımızı aldık! Mücadelemiz sürecek! 15 Aralık'ta söylemiştik, yine söylüyoruz; Geçinemiyoruz! KYK bursu asgari ücretin yarısına eşitlenene, savaşa değil eğitime bütçe verilene dek her yerden sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz!" denildi.

'SAVAŞA DEĞİL EĞİTİME BÜTÇE'

Protestolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs ve öğrenim kredisindeki %33'lük artışa tepki olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler, "NATO'ya 11.5 Milyar TL, Üniversiteli'ye 4 bin TL. Savaşa Değil Eğitime Bütçe" yazılı pankartlarla yürüdü.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
Türkiye
Bazı sağlık çalışanları hakkında karar: İbare değişti
Bazı sağlık çalışanları hakkında karar: İbare değişti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi gözaltına alındı