Bursa'daki kazadan acı haber geldi! 21 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa’da otomobilin yol kenarındaki ağaca ve trafik levhasına çarptığı kazada ağır yaralanan Mert Can Çevikel, 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 11 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasından üzücü bir haber geldi.

Kaza, 11 Ocak saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Sezer Kurtoğlu’nun hakimiyetini yitirdiği otomobil, önce yol kenarındaki ağaca daha sonra da trafik levhasına çarptı.

Savrulan otomobil, başka bir ağaca daha çarparken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Can Çevikel, ambulansla kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

21 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

21 gün sonra acı haber geldi. Mert Can Çevikel, hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Sezer Kurtoğlu’nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak:DHA

