Otomobilin denize düştüğü yerde ikinci kaza: Mendirekte asılı kaldı

Otomobilin denize düştüğü yerde ikinci kaza: Mendirekte asılı kaldı
Yayınlanma:
Sarıyer’de balıkçı barınağında, gündüz saatlerinde bir otomobilin denize düştüğü noktada, gece saatlerinde bir kaza daha yaşandı. Kazada otomobil mendirekte asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

İstanbul Sarıyer’de, gündüz saatlerinde bir balıkçı barınağında aracın denize düştüğü noktada akşam saatlerinde bir kaza daha meydana geldi.

GÜNDÜZ OTOMOBİL DENİZE DÜŞMÜŞ

Kaza, saat 23.00 sıralarında Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. Gündüz saatlerinde bir otomobilin denize düştüğü balıkçı barınağında, gece saatlerinde benzer bir kaza daha yaşandı.

istanbul-sariyerde-otomobilin-denize-1144175-339704.jpg

OTOMOBİL MENDİREKTE ASLI KALDI

Seyir halindeki 34 BES 340 plakalı otomobilin sürücüsü, yoldaki boşluğu fark etmeyerek kaza yaptı; otomobil mendirekte asılı kaldı.

Kaza yapan sürücünün yardımına çevredeki balıkçılar koştu.

istanbul-sariyerde-otomobilin-denize-1144176-339704.jpg

KAZADA YARALANAN OLMADI

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobiliyle falezlerden denize düştü. 6 gündür aranıyorOtomobiliyle falezlerden denize düştü. 6 gündür aranıyor

Otomobilin kaza yaptığı anlar balıkçı barınağının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

istanbul-sariyerde-otomobilin-denize-1144177-339704.jpg

Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak mendireğe doğru ilerlediği ve denize düşmeden asılı kaldığı görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
Türkiye
Batıni Anadolu Aleviliği’nin insanlığa mesajı!
Batıni Anadolu Aleviliği’nin insanlığa mesajı!
Yakınlarını toplayıp geldi! Yol verme kavgasında 7 kişi bıçaklandı
Yakınlarını toplayıp geldi! Yol verme kavgasında 7 kişi bıçaklandı
Haliç Köprüsü'nde yanan otomobile su tankeri müdahale etti
Haliç Köprüsü'nde yanan otomobile su tankeri müdahale etti