Otomobilin denize düştüğü yerde ikinci kaza: Mendirekte asılı kaldı

İstanbul Sarıyer’de, gündüz saatlerinde bir balıkçı barınağında aracın denize düştüğü noktada akşam saatlerinde bir kaza daha meydana geldi.

GÜNDÜZ OTOMOBİL DENİZE DÜŞMÜŞ

Kaza, saat 23.00 sıralarında Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. Gündüz saatlerinde bir otomobilin denize düştüğü balıkçı barınağında, gece saatlerinde benzer bir kaza daha yaşandı.

OTOMOBİL MENDİREKTE ASLI KALDI

Seyir halindeki 34 BES 340 plakalı otomobilin sürücüsü, yoldaki boşluğu fark etmeyerek kaza yaptı; otomobil mendirekte asılı kaldı.

Kaza yapan sürücünün yardımına çevredeki balıkçılar koştu.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobiliyle falezlerden denize düştü. 6 gündür aranıyor

Otomobilin kaza yaptığı anlar balıkçı barınağının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak mendireğe doğru ilerlediği ve denize düşmeden asılı kaldığı görüldü.