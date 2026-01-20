Bursa'da şüpheli ölüm! Arkadaşları evinde buldu

Bursa'da şüpheli ölüm! Arkadaşları evinde buldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Şadan Kaladağ (38), evinde arkadaşlar tarafından ölü olarak bulundu.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Çavuş Dayı Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan 38 yaşındaki Şadan Kaladağ'dan haber alamayan arkadaşları, saat 12.00 sıralarında evine gitti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Evin kapısının aralık olması üzerine eve giren arkadaşları, Kaladağ’ı yatakta hareketsiz yatarken buldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Şadan Kaladağ’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaladağ'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI!

İşsiz olduğu öğrenilen Kaladağ’ın, bazı zamanlar evinin kapısını kapatmayı unuttuğu ve daire kapısının bu sebeple açık olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

