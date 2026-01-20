2 çocuk babası inşaatta ölü bulundu!

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Ofis Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta, hareketsiz yatan bir kişi fark edildi. Hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, inşaattaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken kimliğinin ise bir süredir kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan 35 yaşındaki İsmail Bağatur olduğu belirlendi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olay yeri incelemesinin ardından, Bağatur’un cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



