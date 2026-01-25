Bursa’da su kuyusu faciası: Baba oğul zehirlendi... 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Bursa’da su kuyusu faciası: Baba oğul zehirlendi... 17 yaşındaki genç kurtarılamadı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, zeytinlikteki bir su kuyusunu temizlemeye çalışırken metan gazına maruz kalan baba ve oğuldan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, babanın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı. Bir zeytinlikteki su kuyusunu temizlemek isteyen baba Seçkin A., kuyuya girdikten sonra metan gazı nedeniyle fenalaştı.

BABASINI KURTARMAK İÇİN KUYUYA İNMİŞTİ

Olay yerinde bulunan 17 yaşındaki oğul Efe A., babasının kötü durumunu fark ederek ona yardım etmek için kuyuya indi. Ancak o da aynı gazdan zehirlenerek bilincini kaybetti.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KUYUDAN ÇIKARDI

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kurtarma çalışması sonucunda baba ve oğul kuyudan çıkarıldı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Yapılan ilk müdahalelerde baba Seçkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Ancak ağır şekilde gazdan etkilenen Efe A., ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

