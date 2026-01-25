Düğün salonunda zehirli gaz iddiası! 46 kişi hastanede

Malatya'da bir düğün salonunda düzenlenen nişan töreninde 46 kişi, klimadan sızan gazdan zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam 21.00 civarında Orduzu Mahallesi'nde bir düğün salonunda yaşandı.

DAVETLİLER HASTANEYE BAŞVURDU

Törendeki eğlence devam ettiği sırada, davetlilerden bazıları mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayarak hastaneye başvurdu.

Yaşanan bu durumun ardından, etkinliğin gerçekleştirildiği salona tedbir amacıyla sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE TEDAVİYE ALINDILAR

Hastaneye başvuran davetliler, zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alındı.

Salon içerisinde yapılan incelemelerin ardından misafirlerin klimalardan sızan gazdan etkilendikleri öne sürüldü.

POLİS, İNCELEME BAŞLATTI

Farklı şikayetler ile hastaneye başvuran ve nişan törenine katıldıkları tespit edilen 46 kişinin tedavileri devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.