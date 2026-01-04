Bir zehirlenme vakası daha: Ankara'da 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde müstakil evde haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlamanın ardından fenalaşan 1'i çocuk 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, Yeni Mahalle'deki Ermiş Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki müstakil evde oturan tarım işçisi yabancı uyruklu aile, gece saatlerinde evde haşere ilaçlaması yaptı.

GECE EVİ İLAÇLADILAR SABAH HEPSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah saatlerinde rahatsızlanan aile, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları sevk edildi.

Evde bulunan 1'i çocuk 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesiyle Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVİN BULUNDUĞU SOKAK YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

7 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. AFAD KBRN ekipleri ise evde incelemede bulundu. Ardından evin bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

