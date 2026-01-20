Bursa’da otomobil ağaca girdi: 2 ölü 2 yaralı

Bursa’da otomobil ağaca girdi: 2 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada iki kişi de yaralandı.

KONTROLÜ KAYBETTİĞİ VİRAJDA AĞACA ÇARPTI

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda gerçekleşti. İddiaya göre, Selahattin Y. idaresindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, bir virajı alamayarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Güney Afrika'da yaşanan öğrenci servisi kazasında 14 çocuk öldüGüney Afrika'da yaşanan öğrenci servisi kazasında 14 çocuk öldü

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddeti sonucu otomobilde bulunan 24 yaşındaki Sena Arslan ve Şilan Kızılveren, olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada otomobil sürücüsü 27 yaşındaki Selahattin Y. ile 24 yaşındaki Onur C. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ataşehir’de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybettiAtaşehir’de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

