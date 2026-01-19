Güney Afrika'da yaşanan öğrenci servisi kazasında 14 çocuk öldü

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, bir öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 14 çocuk yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde, bir okul servisi ile kamyonun çarpışması sonucu trajik bir kaza meydana geldi. Kazada 14 çocuk hayatını kaybetti.

KARŞI YÖNDEN GELEN KAMYONLA ÇARPIŞTI

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, kaza Johannesburg'un güneyindeki Vanderbijlpark bölgesinde, R553 karayolunda gerçekleşti. İlkokul ve lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı.

14 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddeti nedeniyle minibüsteki öğrencilerden 11'i olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer çocuklardan 3'ü de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece can kaybı sayısı 14'e yükseldi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALI KURTULDU

Servis aracının sürücüsü ise hafif yaralarla kazadan kurtuldu. Kazada ayrıca durumu ağır olan 3 öğrencinin hastanede tedavisi sürüyor.

CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA’DAN AÇIKLAMA

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı basın açıklamasında öğrencilerin vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak:AA

