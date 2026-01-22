Bursa'da masaj salonuna baskın! Yabancı uyruklu kadınları çalıştıran işletmeye 445 bin TL ceza

Bursa'da masaj salonuna baskın! Yabancı uyruklu kadınları çalıştıran işletmeye 445 bin TL ceza
Yayınlanma:
Bursa'da faaliyet gösteren bir masaj ve SPA merkezine baskın düzenlendi. Polis ekipleri, kaçak olarak çalıştırıldıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kadını yakaladı. İşletmeye, kaçak işçi çalıştırmaktan 445 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj ve SPA merkezine, ihbar üzerine operasyon düzenlendi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi girişi mevkisinde faaliyet gösteren masaj ve SPA merkezine operasyon düzenledi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

İş yerinde yapılan denetimde, kimliksiz ve kayıtsız olarak çalıştıkları tespit edilen Haiti uyruklu S.K. ile Nepal uyruklu S.R. ve N.R., polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı.

İŞLETMEYE 445 BİN TL CEZA

Şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İşletme hakkında ise yasal işlem yapılarak, kaçak işçi çalıştırılması nedeniyle 445 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

