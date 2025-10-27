Bungalov dolandırıcılarına 11 ilde dev operasyon

Bungalov dolandırıcılarına 11 ilde dev operasyon
Yayınlanma:
Merkezi Diyarbakır olmak üzere 11 ildeki şüphelilere yönelik düzenlenen bungalov dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 26 şüphelinin 22’si tutuklandığının bilgisi verildi.

Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 22'si tutuklandı.

216 KİŞİ DOLANDIRILMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte sosyal medya hesapları kullanılarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurulan çağrı merkezi üzerinden 216 kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

Sosyal medyadaki sahte bungalov ilanlarına dikkat! 16 ilde operasyonSosyal medyadaki sahte bungalov ilanlarına dikkat! 16 ilde operasyon

ŞÜPHELİLER 6 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Şüphelilere yönelik 6 ay yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Diyarbakır, Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sapanca'daki bungalov skandalında iddianame hazırlandı: Gizli kamera yerleştiren sanıklar için istenen ceza belli oldu!Sapanca'daki bungalov skandalında iddianame hazırlandı: Gizli kamera yerleştiren sanıklar için istenen ceza belli oldu!

26 GÖZALTIYA 22 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

521 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Türkiye
Cem Küçük: Kayyum atanmasa daha iyi olmaz mıydı?
Cem Küçük: Kayyum atanmasa daha iyi olmaz mıydı?
Türkiye'den çekilen PKK'lılar nereye gidecek?
Türkiye'den çekilen PKK'lılar nereye gidecek?