Bungalov dolandırıcılarına 11 ilde dev operasyon
Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 22'si tutuklandı.
216 KİŞİ DOLANDIRILMIŞTI
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte sosyal medya hesapları kullanılarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurulan çağrı merkezi üzerinden 216 kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.
ŞÜPHELİLER 6 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ
Şüphelilere yönelik 6 ay yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Diyarbakır, Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
26 GÖZALTIYA 22 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
521 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.