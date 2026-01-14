Karadeniz'deki peş peşe saldırıların ardından Türkiye'de kritik zirve

Karadeniz'de son zamanlarda petrol taşıyan ticaret gemilerine yönelik düzenlenen saldırılar, bölgedeki güvenlik tartışmalarını gündeme taşıdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin Ankara’da bir araya geldiğini duyurdu.

Karadeniz’de deniz güvenliğine ilişkin konuları ele almak üzere toplanan heyetin toplantısına ilişkin MSB'den açıklama geldi.

KARADENİZ’DE DENİZ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ELE ALINDI

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz’de barış ve istikrarın teminatı olan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında; Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin dün Bakanlığın ev sahipliğinde bir araya geldiği ifade edildi.

Toplantıda, Karadeniz’de deniz güvenliğine ilişkin hususların ele alındığı kaydedildi.