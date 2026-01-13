Kazakistan tankerine Karadeniz'de İHA saldırısı

Kazakistan tankerine Karadeniz'de İHA saldırısı
Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna ait bir tesisin yakınında petrol sevkiyatı için kiralanan MATILDA isimli tanker İHA saldırısına uğradı.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi KazMunayGaz, Karadeniz’de faaliyet gösteren MATILDA adlı petrol tankerinin 13 Ocak’ta insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını duyurdu. Tankerin, Kazakistan Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi Kazmortransflot tarafından kiralandığı belirtildi.

matilda.jpeg

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şirketten yapılan açıklamada, saldırı sırasında bir patlama meydana geldiği ancak yangın çıkmadığı ifade edildi. İlk incelemelerde tankerde ciddi bir yapısal hasara rastlanmadığı vurgulanırken, mürettebatın olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi. Hasar tespit çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

KazMunayGaz, saldırının ardından ortakları ve ilgili kurumlarla birlikte geminin teknik durumunu değerlendirmeye aldıklarını ve CPC terminalinden yapılacak petrol sevkiyatları açısından olası riskleri incelediklerini açıkladı.

Karadeniz'de Türk sahipli gemiler vuruldu: 1 kaptan öldüKaradeniz'de Türk sahipli gemiler vuruldu: 1 kaptan öldü

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR, TEK TERMİNAL AÇIK

Kazakistan Enerji Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) üzerinden petrol sevkiyatının şu aşamada devam ettiğini ancak yüklemelerin yalnızca “VPU-1” terminali üzerinden gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, sürecin yakından izlendiğini ve uluslararası ortaklarla sürekli temas halinde olunduğunu belirtti.

Karadeniz'de Rusya'ya giden petrol tankerine dronlu saldırıKaradeniz'de Rusya'ya giden petrol tankerine dronlu saldırı

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Olay, yabancı basında Karadeniz’de CPC yükleme terminali yakınlarında iki petrol tankerinin saldırıya uğradığına dair haberlerin ardından doğrulandı.

Kazakistan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80’inin taşındığı CPC boru hattı, daha önce 29 Kasım 2025’te Ukrayna’ya ait insansız deniz araçlarının saldırısına uğramış, bu saldırı sonucunda “VPU-2” yükleme terminali devre dışı kalmıştı. Söz konusu saldırının ardından Kazakistan, petrol üretimini geçici olarak 480 bin ton azaltmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

