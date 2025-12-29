Bu nasıl vicdansızlık? Köpeği aracın arkasına bağlayarak sürükledi
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar Yolu'nda meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, yanındaki köpeğini iple araca bağlayarak metrelerce sürükledi.
Durumu fark eden diğer araç sürücüleri, cep telefonu kameralarıyla o anları saniye saniye kaydetti. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla infial yaşanırken sürücüye tepki yağdı.
BELEDİYE EKİPLERİ KÖPEĞİ TEDAVİ ALTINA ALDI!
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatıyla, köpeğin sahibinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldüğü ifade edildi.
Ekipler tarafından bakıma alınan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak:DHA