Bu nasıl vicdansızlık? Köpeği aracın arkasına bağlayarak sürükledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir sürücü köpeğini aracının arkasına bağlayarak ilerledi. Saldırganın hayvana eziyet ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken belediye ekipleri, köpeği tedavisi için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürdü.