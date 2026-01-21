Bodrum'da deniz ulaşımına fırtına engeli! Bir tekne karaya oturdu

Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını aksattı. Bugün yapılması planlanan İstanköy seferi ile yarınki Datça feribot seferleri iptal edildi. Şiddetli dalgalar nedeniyle bir balıkçı teknesi karaya otururken, dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla'nın Bodrum-Kaş hattında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından sabah saatlerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtınanın, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaştı.

DALGA YÜKSEKLİĞİ TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI

Uyarının ardından sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 90 kilometreye kadar çıktı. Sahil kesimlerinde dalgaların yüksekliği tehlikeli boyutlara ulaştı.

1127580.jpg

BALIKÇI TEKNESİ KARAYA OTURDU

Bitez sahilinde bir balıkçı teknesi, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Bazı balıkçılar bölgede fırtınaya karşı tedbir aldı. Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için şiddetli yağış uyarısıMeteoroloji'den Ege ve Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı

1127579.jpg

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan, bugün yapılması planlanan İstanköy ile yarın yapılması planlanan Datça feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, deniz koşullarının tehlikeli olması sebebiyle vatandaşların deniz yolculuklarından kaçınması gerektiğini vurguladı.

Fırtınanın ise yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Türkiye
Diş hekimleri haklarını geri istiyor: Yargı yoluna gidiyorlar
Diş hekimleri haklarını geri istiyor: Yargı yoluna gidiyorlar
Son Dakika | Balıkesir'de deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika | Balıkesir'de deprem! Çevre illerde de hissedildi
Depremde yıkılan tarihi Hatay Meclisi yeniden inşa edildi
Depremde yıkılan tarihi Hatay Meclisi yeniden inşa edildi