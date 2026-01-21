Bodrum'da deniz ulaşımına fırtına engeli! Bir tekne karaya oturdu

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla'nın Bodrum-Kaş hattında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından sabah saatlerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtınanın, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaştı.

DALGA YÜKSEKLİĞİ TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI

Uyarının ardından sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 90 kilometreye kadar çıktı. Sahil kesimlerinde dalgaların yüksekliği tehlikeli boyutlara ulaştı.

BALIKÇI TEKNESİ KARAYA OTURDU

Bitez sahilinde bir balıkçı teknesi, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Bazı balıkçılar bölgede fırtınaya karşı tedbir aldı. Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan, bugün yapılması planlanan İstanköy ile yarın yapılması planlanan Datça feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, deniz koşullarının tehlikeli olması sebebiyle vatandaşların deniz yolculuklarından kaçınması gerektiğini vurguladı.

Fırtınanın ise yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.