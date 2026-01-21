Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz bölgelerini etkisi altına alacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı kritik bir uyarı yayımladı. Yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışlı havanın, özellikle kıyı şeridinde ve iç kesimlerin yüksek noktalarında hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji fırtına için uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor!

EGE KIYILARINDA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kıyı Ege genelinde beklenen yağışların yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden giriş yapacağı tahmin ediliyor. İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa’nın batısı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Bölgedeki vatandaşların ani sel ve su baskını riskine karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

BATI AKDENİZ’DE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ RİSKİ

Batı Akdeniz bölgesinde güneyli rüzgarların etkisiyle güçlenecek olan yağışların, Antalya il genelinde, Isparta’nın güneyinde ve Burdur’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Antalya il merkezi ve batı ilçelerinde yağışın şiddetini daha da artırarak "çok kuvvetli" seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE BUZLANMA TEHLİKESİ

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışların formu iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde değişiklik gösterecek. Kıyı hattında sağanak yağmur görülürken, iç ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışının görüleceği bu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

BAKANLIK DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji'nin verilerine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yayımlanan uyarıda, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklaması bu şekilde: