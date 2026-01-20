Bodrum'da 100 teknenin bağlı olduğu kaçak liman yıkıldı

Bodrum'da 100 teknenin bağlı olduğu kaçak liman yıkıldı
Yayınlanma:
Bodrum’un en yoğun koylarından biri olan Türkbükü’nde, kamu alanını işgal ederek oluşturulan yasa dışı liman yapıları dev bir operasyonla kaldırıldı. Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, denizde ve kıyı şeridinde yer alan çok sayıda kaçak yapı sökülerek bölge eski haline getirildi.

Sabah saatlerinde bölgeye gelen Bodrum Belediyesi, Bölge Liman Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahildeki işgale son vermek için harekete geçti. Operasyona teknik destek sağlamak amacıyla profesyonel dalgıçlar ve iş makineleri de bölgede hazır bulunduruldu. Dalgıçlar su altındaki bağlantı noktalarını tek tek çözerken, karadaki ekipler de söküm işlemlerini gerçekleştirdi.

boidrumm.jpg

100 TEKNELİK KAÇAK KAPASİTE ORTADAN KALDIRILDI

Yapılan müdahale sonucunda, yaklaşık 100 teknenin bağlandığı 6 adet yüzer iskeleli kaçak liman yapısı ile 1 sabit iskele tamamen ortadan kaldırıldı. Yıkım işlemleri sırasında, iskelelerde bağlı bulunan teknelerin tahliyesi de gerçekleştirildi. Sahiplerine ulaşılan tekneler bölgeden uzaklaştırılırken, kaydı bulunmayan 10'a yakın tekne ekiplerce yediemin deposuna çekilerek muhafaza altına alındı.

Evlerindeki düzenek ortaya çıktı! Polis yüzbinlercesini ele geçirdiEvlerindeki düzenek ortaya çıktı! Polis yüzbinlercesini ele geçirdi

SORUMLULAR HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Bodrum'un doğal yapısını bozan ve kıyı kanununa aykırı şekilde inşa edilen bu yapılarla ilgili hukuki süreç de hızlandırıldı. Kaçak iskeleleri inşa eden ve işleten şahıslar hakkında idari para cezalarının yanı sıra adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, benzer işgallerin önüne geçmek amacıyla ilçedeki koyların düzenli olarak denetlenmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

