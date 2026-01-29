Bodrum-Datça seferlerine fırtına engeli!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 10 metre uzunluğundaki "Mavi düş" isimli balıkçı teknesi karaya vurdu. Olumsuz hava koşulları yüzünden bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferi de iptal edildi.

Bakanlıktan çok sayıda il için fırtına uyarısı!

1 KAYIK SULARA GÖMÜLDÜ

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Güney kıyılarında fırtına uyarısı yaptı. Yapılan uyarının ardından öğleden sonra saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 10 metre uzunluğundaki "Mavi düş" isimli balıkçı teknesi Gümbet sahilinde karaya vurdu. Bitez’de ise bir kayığın sulara gömüldüğü bilgisi edinildi. Kıyıya vuran dalgaların boyunun yer yer 3 metreye ulaştığı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.