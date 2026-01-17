Böcek ailesinin yakınlarından hastane personeli hakkında suç duyurusu! 'Hayatta kalmaları sağlanabilirdi'

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Ailenin yakınları, hastanede gerekli müdahalenin yapılmadığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek’in hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Adli Tıp Kurumu, ailenin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu belirledi.

"HAYATTA KALMALARI SAĞLANABİLİRDİ"

NTV'nin haberine göre, Böcek ailesinin yakınlarının avukatı Yaşar Balcı, ihmalleri olduğunu öne sürdüğü hastane personeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Balcı, hastanenin doğru düzgün bir tedavi yapmadan ailenin taburcu edilmesine tepki göstererek "Müşahedeye alınsaydı, belli tetkikler yapılsaydı, onların hayatta kalmasını sağlanabilirdi" dedi.

"HAVA DEĞİŞİMİ DENİLEREK EVE GÖNDERDİLER"

İhmaller zincirini Servet Böcek’in babası Yılmaz Böcek anlattı. Baba Böcek, torunlarının, oğlunun ve gelininin hastane tarafından "Siz yurt dışından geldiniz. Hava değişimine uğramışsınız, bir şeyiniz yok" denilerek eve gönderildiğini iddia etti. Yılmaz Böcek, hastaneden şikayetçi olduğunu ifade etti.