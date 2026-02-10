Birleşik Krallık Büyükelçiliği aracına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Yayınlanma:
Nevşehir’in Göreme beldesinde, Birleşik Krallık Büyükelçiliğine ait park halindeki otomobile çarpıp olay yerinden kaçan sürücü, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz yıl 20 Aralık tarihinde, saat 04.30 sularında meydana gelen kazada, İ.B. yönetimindeki otomobil, büyükelçiliğe ait park halindeki araca çarparak maddi hasar verdi. Kazanın ardından olay yerinden hızla uzaklaşan sürücünün kimliğini belirlemek için İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve KGYS görüntülerini saniye saniye inceleyen ekipler, aracın izini Ürgüp ilçesinde buldu.

KAZADAN SONRA ARACI SATMIŞ

JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda, kazaya karışan aracın Ürgüp’ün Kavaklı Önü Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde, sürücü İ.B.’nin kazayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin, olaydan kısa bir süre sonra ise otomobili E.S. isimli şahsa sattığı ortaya çıktı.

İstanbul kıyılarına düşen İHA'nın benzeri Ordu'ya düştü! Kamikaze dronu olduğu iddia edilmiştiİstanbul kıyılarına düşen İHA'nın benzeri Ordu'ya düştü! Kamikaze dronu olduğu iddia edilmişti

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İ.B. idaresindeki aracın yol kenarında duran diplomatik plakalı araca hızla çarptığı ve sürücünün duraksamadan yoluna devam ettiği görüldü. Yakalanan şüpheli hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatıldı.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

