İstanbul kıyılarına düşen İHA'nın benzeri Ordu'da görüldü! Kamikaze dronu olduğu iddia edilmişti

Yayınlanma:
Ordu’nun Ünye ilçesinde kıyıya vuran insansız hava aracı (İHA) parçası bulundu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çatalca’da da bir İHA bulunmuştu. Olay yerindeki fotoğraflara göre her iki İHA'nın benzerlik gösterdiği anlaşıldı. İstanbul’daki İHA’nın ‘Rus kamikaze dronu’ olduğu iddia edilmişti.

Olay, sabah saat 10.00 sularında Ünye'nin Fevzi Çakmak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kıyıda yabancı bir cisim gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Çevre emniyetini alan ekiplerin yaptığı ilk teknik incelemede, cismin bir İHA'ya ait gövde veya kanat parçası olduğu değerlendirildi.

iha.jpg

SAS TİMLERİ İSTANBUL’DAN YOLA ÇIKTI

Parçanın mahiyeti ve taşıdığı olası riskler nedeniyle bölgeye uzman ekiplerin çağrılmasına karar verildi. İstanbul’dan gelecek olan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timlerinin, cisim üzerinde detaylı bir inceleme yapacağı bildirildi. Uzman ekiplerin incelemesinin ardından, parçanın imha edileceği belirtildi.

İstanbul kıyılarında panik yaratan İHA imha edildi!İstanbul kıyılarında panik yaratan İHA imha edildi!

ÇATALCA VAKASI VE KAMİKAZE DRON İDDİALARI

Ünye’deki bu gelişme, akıllara birkaç gün önce İstanbul Çatalca Karacaköy açıklarında yaşanan benzer olayı getirdi. Çatalca'da balıkçılar tarafından bulunan İHA, yine SAS timleri tarafından kontrollü şekilde imha edilmişti. İstanbul'daki olayda düşen aracın Rusya menşeli bir "kamikaze dron" olduğu iddia edilmiş, ancak resmi makamlardan menşei konusunda henüz kesin bir açıklama gelmemişti.

40ba5eb0-bfb6-4847-b7f0-fe4d01bc94f1-1.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

