İstanbul kıyılarında İHA paniği! Ekipler sevk edildi

İstanbul Karaburun açıklarında denizde insansız hava aracına benzeyen bir cisim bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun Mahallesi açıklarında denizde insansız hava aracına (İHA) benzeyen bir cisim tespit edildi.

istanbul-karaburun-aciklarinda-insansi-1151499-341984.jpg

Karaburun sahilinden yaklaşık 29 kilometre açıkta fark edilen cismi balıkçılar yetkililere bildirdi.

istanbul-karaburun-aciklarinda-insansi-1151497-341984.jpg

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Söz konusu cismin ne olduğuna dair ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Cisim hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

istanbul-karaburun-aciklarinda-insansi-1151498-341984.jpg

PEŞ PEŞE İHA'LAR DÜŞMÜŞ VE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

15 Aralık’ta Millî Savunma Bakanlığı, Ankara’ya yakın bir noktada kontrolden çıktığı belirtilen insansız hava aracının (İHA), F-16 savaş uçağıyla takip edildiğini ve “meskûn mahal dışında güvenli bir bölgede” vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Bu olaydan kısa süre sonra, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı bir köyde başka bir İHA’nın düştüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu İHA’nın da Rus menşeli olduğunu ifade etti.

Peş peşe düşen İHA'ların ardından: CHP'den iktidara çağrıPeş peşe düşen İHA'ların ardından: CHP'den iktidara çağrı

Kocaeli'nin ardından, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düşen başka bir İHA’nın daha olduğu ortaya çıktı. Söz konusu hava aracının incelenmek üzere Ankara’ya götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

