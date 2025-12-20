Peş peşe düşen İHA'ların ardından: CHP'den iktidara çağrı

Yayınlanma:
Ankara, Kocaeli ve Balıkesir'de düşen İHA'ların ardından CHP'li Yankı Bağcıoğlu, AKP iktidarına güvenlik uyarsınında bulundu. "Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak," diyen Bağcıoğlu "tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu Ankara, Balıkesir ve Kocaeli'de son dönemde düşen İHA'lar ile ilgili açıklama yaptı.

İktidara güvenlik önlemlerinin arttırılması yönünde çağrı yapan Bağcıoğlu, "Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak, tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır" dedi.

PEŞ PEŞE DÜŞEN İHA'LAR

Geçtiğimiz hafta Ankara'ya yakın bir noktada Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir İHA, F-16 tarafından düşürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, "kontrolden çıktığı anlaşılan" İHA'nın takibe alındığı ve "meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede" vurularak düşürüldüğü belirtilmişti.

Ankara'nın ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de bir İHA düştü. Bir köye cuma günü düşen İHA ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, İHA'nın Rus menşeli olduğunu belirtti.

ANKARA VE KOCAELİ'NİN ARDINDAN ŞİMDİ DE BALIKESİR

Ankara ve Kocaeli'nin ardından Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de İHA düştüğü öğrenildi. Bugün yapılan açıklamada düşen İHA'nın 10 gün önce düştüğü ve incelenmek üzere Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

CHP'Lİ BAĞCIOĞLU'NDAN İKTİDARA ÇAĞRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İHA tehdidi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Son dönemde Bandırma ve İzmit bölgelerinde keşif ve istihbarat toplama maksatlı İHA’ları tespit edildi. Bandırma bölgesindeki İHA’nın geçtiğimiz günlerde tespit edildiği iddia edilse de bu durum tehdidin boyutunu değiştirmiyor" diyen Bağcıoğlu, İHA güvenliği konusunda iktidara çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:

  • "Sürekli ikaz ettiğimiz ve gündeme getirdiğimiz gibi çevre bölgelerimizde yaşanan hibrit savaşın asimetrik tehdit unsurları ile artık karşı karşıyayız. Savunma Sanayi Yönetimi başta olmak üzere milli güvenlik anlayışında bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Acil ve kritik tehditler dinamik ve süratli çözümleri gerektirir. Bekayı sağlayacak projeler öncelik almalıdır. Ortak eserimiz savunma sanayi siyasi reklam aracı olmamalıdır. Projelere ilişkin milletimizde beklenti yaratan popülist açıklamalar yapılmamalı, bilgilendirmeler gerçekçi olmalıdır."
  • "Tedbirler ivedilikle alınmalı, zafiyet gösterilmemeli, caydırıcılık sağlanmalı; bu durumdan fayda sağlamaya çalışacak devlet veya devlet dışı oluşumlara fırsat verilmemelidir. Bandırma ve İzmit bölgelerinde, Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne ait stratejik üsler bulunuyor. Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak, tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır. Küçük İHA ve dronların ülke içinden fırlatılma ihtimali de göz önünde bulundurularak, kolluk kuvvetleri gerekli önlemleri almalıdır. Bu tehdit konusunda toplumsal farkındalık sağlanmalıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kritik tesis ve bölgelerde denizden güvenliği sağlamalı, yabancı bayraklı gemi trafiğinin faaliyetleri yakından izlenmelidir."

