Peş peşe düşen İHA'ların ardından: CHP'den iktidara çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu Ankara, Balıkesir ve Kocaeli'de son dönemde düşen İHA'lar ile ilgili açıklama yaptı.

İktidara güvenlik önlemlerinin arttırılması yönünde çağrı yapan Bağcıoğlu, "Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak, tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır" dedi.

PEŞ PEŞE DÜŞEN İHA'LAR

Geçtiğimiz hafta Ankara'ya yakın bir noktada Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir İHA, F-16 tarafından düşürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, "kontrolden çıktığı anlaşılan" İHA'nın takibe alındığı ve "meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede" vurularak düşürüldüğü belirtilmişti.

Ankara'nın ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de bir İHA düştü. Bir köye cuma günü düşen İHA ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, İHA'nın Rus menşeli olduğunu belirtti.

ANKARA VE KOCAELİ'NİN ARDINDAN ŞİMDİ DE BALIKESİR

Ankara ve Kocaeli'nin ardından Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de İHA düştüğü öğrenildi. Bugün yapılan açıklamada düşen İHA'nın 10 gün önce düştüğü ve incelenmek üzere Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

CHP'Lİ BAĞCIOĞLU'NDAN İKTİDARA ÇAĞRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İHA tehdidi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Son dönemde Bandırma ve İzmit bölgelerinde keşif ve istihbarat toplama maksatlı İHA’ları tespit edildi. Bandırma bölgesindeki İHA’nın geçtiğimiz günlerde tespit edildiği iddia edilse de bu durum tehdidin boyutunu değiştirmiyor" diyen Bağcıoğlu, İHA güvenliği konusunda iktidara çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı: