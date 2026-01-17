Bingöl'de buzlanma faciaya neden oluyordu

Bingöl'de buzlanma faciaya neden oluyordu
Ağır kış koşullarına teslim olan Bingöl'de, buzlanma nedeniyle TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, can kaybı olmadı.

Bingöl'de buzlanma nedeniyle kayarak yol ortasında yan duran TIR'a, yolcu otobüsü çarptı. Çarpışma sonucu 3 yolcu yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Hacılar köyü mevkisinde meydana geldi. Kötü hava koşulları yüzünden oluşan buzlanma nedeniyle kayarak yolun ortasında yan duran TIR'a, aynı yönde ilerleyen ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FHO 474 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, 38 yolcusu olan otobüsteki 3 kişi yaralandı. Yapılan ihbarla kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol, ekiplerin çalışmaları süresince trafiğe kapatıldı. Büyük panik yaratan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

