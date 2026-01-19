Binanın çatısı alev topuna döndü!

Binanın çatısı alev topuna döndü!
Yayınlanma:
Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında, sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şanlıurfa'da yatak deposunda yangın!Şanlıurfa'da yatak deposunda yangın!

Binadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu haber verdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

binanin-cati-kati-alev-alev-yandi-1124211-333572.jpg

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Binanın çatısının yanma anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen yangın ile ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Türkiye
Yalova’da kar esareti! 5 kişi yaylada mahsur kaldı
Yalova’da kar esareti! 5 kişi yaylada mahsur kaldı
Otomobil refüje çarptı: Yaralılar var
Otomobil refüje çarptı: Yaralılar var
Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti