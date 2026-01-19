Binanın çatısı alev topuna döndü!

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında, sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu haber verdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Binanın çatısının yanma anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen yangın ile ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.