Şanlıurfa'da yatak deposunda yangın!

Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, bir binanın zemin katında bulunan yatak deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin üst katlardaki dairelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.



Yangın, Devteyşti Mahallesi'nde yer alan 3 katlı bir evin altındaki yatak deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İçerideki malzemelerin hızla tutuşmasıyla büyüyen dumanlar tüm binayı sardı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla binada yaşayan vatandaşları kısa sürede tahliye etti.

Arnavutköy'deki plastik fabrikasında yangınArnavutköy'deki plastik fabrikasında yangın

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Depodaki yatakların yanıcı özelliği nedeniyle güçlükle ilerleyen söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada ve depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

