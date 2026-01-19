Arnavutköy'deki plastik fabrikasında yangın

İstanbul Arnavutköy'deki plastik fabrikasında çıkan ve gökyüzünü kara dumanlarla kaplayan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.

İstanbul Arnavutköy'de plastik ve plastik enjeksiyon üretimi yapılan fabrikada saat 13.00 sularında yangın çıktı. Hadımköy Mahallesi Niyaz Sokak'ta bulunan plastik ve plastik enjeksiyon üretimi üzerine faaliyet gösteren fabrikada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

istanbul-arnavutkoyde-plastik-fabrikas-1124197-333565.jpg

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangının büyümesi ile gökyüzünü kara bulutlar sardı. Yangının büyümesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yetkililere yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri intikal etti.

istanbul-arnavutkoyde-plastik-fabrikas-1124196-333565.jpg

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışmalarını başlattı.

istanbul-arnavutkoyde-plastik-fabrikas-1124195-333565.jpg

Fabrikadaki yangından çıkan kara dumanlar gökyüzünü kaplarken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

istanbul-arnavutkoyde-plastik-fabrikas-1124199-333565.jpg

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar oluştu.

istanbul-arnavutkoyde-plastik-fabrikas-1124198-333565.jpg

Kaynak:DHA

