Beyoğlu’nda tarihi binanın duvarı gece saatlerinde çöktü

Beyoğlu’nda tarihi binanın duvarı gece saatlerinde çöktü. Sokak güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu’nda, gece saatlerinde yurttaşlar büyük bir gürültüyle uyandı. Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak’ta bulunan tarihi ve metruk bir binanın yola bakan duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Duvarın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etmek için kısa süreli arama yaptı. Duvarın üst kısmında bulunan taş bölümün yeniden çökme riski nedeniyle polis sokağa güvenlik şeridi çekti. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Görüntülerde, duvarın büyük bir gürültüyle sokağa doğru çöktüğü ve etrafa taş ile beton parçalarının dağıldığı görüldü. Olay sonrası sokak toz bulutlarıyla kaplanırken, güvenlik önlemleri kapsamında çalışmalar başlatıldı.istanbul-beyoglunda-tarihi-metruk-bin-1114642-330750.jpg

KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLİYMİŞ

Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri sabah saatlerinde sokakta inceleme yaptı. Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla yıkılan duvarın parçalarını kaldırdı ve çevrenin güvenliğini sağladı. Binanın İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescilli olduğu, ayrıca özel mülkiyete ait olduğu öğrenildi. Belediyenin çalışmaları tamamlamasının ardından konuyu Koruma Kurulu’na taşıyacağı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

