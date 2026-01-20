Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı!

Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı!
Almanya’nın başkenti Berlin’de, Türkiye’nin Büyükelçiliği gece saatlerinde maskeli bir grubun boyalı ve sis bombalı saldırısına uğradı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kaçan gruptan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Berlin polisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Elçilikte görevli güvenlik personeli, yaklaşık 40 kişiden oluşan kalabalık bir grubun elçilik yerleşkesi çevresindeki çitleri kırmızı boya ile boyadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Saldırganların sadece boya ile yetinmediği, olay sırasında çevrede sis bombaları patlattığı da belirtildi.

KALDIRIMA SLOGANLAR YAZILDI

Saldırgan grubun, elçilik binasının hemen önündeki kaldırıma beyaz boya kullanarak çeşitli sloganlar yazdığı tespit edildi. Olay yerine intikal eden polis ekiplerini gören grup üyelerinin büyük bir bölümü, karanlıktan faydalanarak Tiergarten parkı yönüne doğru kaçarak izlerini kaybettirdi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin yürüttüğü takip sonucunda, kaçan grubun üyesi olduğu değerlendirilen 19 ve 20 yaşlarındaki iki şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Berlin polisinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor. Elçilik binası ve çevresindeki güvenlik önlemleri ise artırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

