Belediye açıkladı: 7'den 70'e herkes ücretsiz!

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Ankara’nın birçok noktasından misafirlerini ağırlayan pist ile vatandaşlar kış mevsiminin keyfini çıkarıyor.

Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, pazartesi günleri dışında haftanın altı günü hizmet veriyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Tamamen ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulan pistten hafta içi hem çocuklar yetişkinler yararlanabilirken; hafta sonları ise yalnızca 5–17 yaş aralığındaki çocuklar yararlanabiliyor.

BUZ PATENİ PİSTİ HER HAFTA BİN KİŞİYİ AĞIRLIYOR

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, haftalık ortalama 800 ila bin kişiyi ağırlıyor.

Tesiste düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla randevu sistemi uygulanıyor. Aynı anda en fazla 20 kişinin piste çıkabildiği tesiste, seanslar 30 dakika olarak planlanıyor ve her vatandaş günde yalnızca bir seansa katılabiliyor. Randevusuz girişlere ise izin verilmiyor.

Öte yandan, grup halinde tesisten yararlanmak isteyen okul ve kreşlere özel imkanlar da sunuluyor.

Dilekçe ile başvuran eğitim kurumları için uygun seans planlaması yapılarak öğrencilerin buz pateni deneyimi yaşaması sağlanıyor.

TELEFONLA KOLAY RANDEVU

Pist, pazartesi hariç haftanın diğer günlerinde 10.00–19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Randevu işlemleri ise 09.30–10.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerinde bulunan tesisle ilgili detaylı bilgi ve randevu almak isteyen vatandaşlar, '0501 710 04 49' numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

